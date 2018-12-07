Анархия в Афинах: акция памяти переросла в столкновения - есть раненые и задержанные (видео)

Ровно 10 лет назад из-за убийства сотрудником полиции 15-летнего анархиста произошли массовые беспорядки, в которых пострадал 21 человек, в том числе 13 правоохранителей.

В Афинах акция в память о 15-летнем анархисте Александросе Григоропулосе, которого застрелил 10 лет назад сотрудник полиции, переросла в массовые беспорядки с ранеными и задержанными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Протестующие поджигали автомобили и забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, а на улицах установили баррикады. Во время столкновений пострадали трое человек, двое из которых правоохранители. Афинские правоохранители задержали 35 протестующих.

Напомним, 7 декабря 2008 года из-за убийства сотрудником особого отряда 15-летнего подростка произошли массовые беспорядки, в которых пострадал 21 человек, в том числе 13 правоохранителей.

Накануне группа подростков-анархистов устроила празднование именин в афинском квартале Эксархия. По разным данным, они оскорбляли правоохранителей, после чего напали на представителей органов правопорядка с бутылками с зажигательной смесью. Патрульные сделали два предупредительных выстрела. Один в воздух, другой в мостовую. По результатам баллистической и трассологической экспертиз, пуля срикошетила и убила 15-летнего студента-анархиста Александроса Григоропулоса.

Полицейские были взяты под стражу для охраны их жизней от многочисленных анархистов, которые превратили кварталы Афин и других городов в "поле битвы".