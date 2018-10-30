В США застрелили рэпера Young Greatness

Музыкант умер еще до приезда полицейских и скорой. Ему было 34 года.

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness, чье настоящее имя Теодор Джонс.

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Об этом сообщает Billboard. "Перестрелка произошла утром возле ресторана Waffle House в штате Луизиана", - говорится в сообщении.

Музыкант умер еще до приезда полицейских и скорой. Ему было 34 года.

Young Greatness стал известен в 2016 году, когда его песня Moolah заняла 85-е место в рейтинге Billboard Hot 100.

Как сообщал УНИАН, ранее в США погиб рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.