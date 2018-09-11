Умер бывший любовник принцессы Дианы

Роман принцессы и арт-дилера начался в 1992 году - уже после того, как Чарльз и Диана фактически расстались.

У себя дома во Франции в возрасте 73 лет скончался арт-дилер Оливер Хоар.

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Как пишет Daily Mail, причиной смерти миллионера стал рак, передают fakty.ua. Оливер был одним из любовников британской принцессы Дианы. Их познакомил супруг Дианы принц Чарльз, которого с Хоаром связывала давняя дружба. На момент знакомства с леди Ди Оливер был женат на французской аристократке, которую тоже звали Дианой.

Роман принцессы и арт-дилера начался в 1992 году - уже после того, как Чарльз и Диана фактически расстались.

Известно, что принцесса доставляла любовника в Кенсингтонский дворец в багажнике машины. А однажды полуголого Хоара охранники нашли в апартаментах Дианы за кадкой с лавровым кустом - он пытался спрятаться после того, как посреди ночи сработала пожарная тревога из-за того, что он решил выкурить сигарету.

Диана, которая была на 16 лет моложе Оливера, была совершенно им очарована. Она признавалась своей подруге, что «мечтает жить вместе с ним в Италии». Однако отец троих детей не собирался разводиться. В 1994 году, после того, как Хоар дал принцессе понять, что их отношениям пора положить конец, Диана принялась донимать его, названивая к нему домой - часто ночью. По настоянию жены, Оливер обратился в полицию. Полицейские проследили, что около 300 телефонных звонков поступили с приватной телефонной линии принцессы в Кенсингтонском дворце. Остальные - из лондонских телефонных будок, расположенных недалеко от резиденции принцессы. Расследование было прекращено по просьбе Оливера. Диана позже признавала, что звонила Оливеру «несколько раз», но отрицала, что преследовала его.

По некоторым данным (так, к примеру, утверждала биограф Дианы леди Колин Кэмпбелл) принцесса даже была беременна от Оливера, но вынуждена была сделать аборт.