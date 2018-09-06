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Скончался звезда сериалов «Меня зовут Эрл» и «Секретных материалов» Берт Рейнольдс

22:40, 06 сентября 2018
Мир
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Умер голливудский актер Бёрт Рейнольдс. Артисту было 82 года. Как сообщает портал TMZ, Рейнольдса доставили в одну из больниц во Флориде после сердечного приступа.

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Умер актер в окружении семьи. Отмечается, что на протяжении последних лет Рейнольдс страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Бёрт Рейнолдс сыграл более чем в 290 фильмах и сериалах, среди которых «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро», «Меня зовут Эрл», «Секретные материалы» и «Сумеречная зона».

Свои соболезнования уже выразил кинолегенда и политик Арнольд Шварценеггер.

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Теги: #актер