Скончался звезда сериалов «Меня зовут Эрл» и «Секретных материалов» Берт Рейнольдс

Бёрт Рейнолдс сыграл более чем в 290 фильмах и сериалах, среди которых «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро», «Меня зовут Эрл», «Секретные материалы» и «Сумеречная зона».

Артист умер на 83-м году жизни после сердечного приступа — о его смерти сообщили американские СМИ.

Умер голливудский актер Бёрт Рейнольдс. Артисту было 82 года. Как сообщает портал TMZ, Рейнольдса доставили в одну из больниц во Флориде после сердечного приступа.

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Умер актер в окружении семьи. Отмечается, что на протяжении последних лет Рейнольдс страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Бёрт Рейнолдс сыграл более чем в 290 фильмах и сериалах, среди которых «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро», «Меня зовут Эрл», «Секретные материалы» и «Сумеречная зона».

Свои соболезнования уже выразил кинолегенда и политик Арнольд Шварценеггер.