Мадонна проиграла суд, ее нижнее белье и любовное письмо от Тупака выставят на торги

Аукцион должен состояться в июле, стартовая цена письма Мадонне от Тупака - 100 тысяч долларов.

Певица Мадонна проиграла в суде иск к бывшей подруге и ассистентке Дарлин Лутц, которая выставила на аукцион ряд личных вещей певицы, в том числе адресованное Мадонне любовное письмо от рэпера Тупака Шакура.

Как передает Би-би-си, суд в Нью-Йорке постановил, что время, в течение которого Мадонна могла оспорить принадлежность выставляемых на аукцион вещей, уже прошло, и теперь Дарлин Лутц имеет право поступить с вещами так, как сочтет нужным.

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Одна из вещей, которые бывшая подруга Мадонны собирается выставить на аукцион - любовное письмо от рэпера Тупака Шакура, с которым певица тайно встречалась некоторое время незадолго до его убийства в 1996 году.

Аукцион должен состояться в июле, стартовая цена письма - 100 тысяч долларов. В нем Тупак пишет, что отношения с афроамериканцем могут помочь карьере Мадонны, но его имидж пострадает от романа с белой женщиной.

Мадонна и Лутц разорвали дружеские отношения в 2003 году. Мадонна пыталась доказать в суде, что Дарлин Лутц украла у нее вещи из дома во время переезда.

Судья Джеральд Лейбовиц решил, что Мадонна сама отказалась от этих вещей в пользу бывшей подруги, подписав соответствующее соглашение с ней в 2004 году, и поэтому утратила право на их возврат.

Таким образом, Мадонна больше не может требовать через суд возвращения ее вещей, выставленных на аукцион.

Среди вещей, которые Лутц намерена выставить на аукцион - нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо Мадонны, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.

Как сообщал УНИАН, недавно брат Мадонны вернулся в семью после 7 лет жизни на улице.