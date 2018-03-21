Украинская заробитчанка поразила судей на шоу талантов в Португалии (видео)

Для шоу 45-летняя украинка подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены оперным пением Майи.

Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила судей выступлением на талант-шоу в Португалии. Так, судьи Got Talent Portugal 2018 были приятно удивлены вокальными данными женщины.

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Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта. По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. При этом 45-летняя украинка решила рассказать на талант-шоу свою историю жизни и показать свое увлечение – пение.

Стоит отметить, что для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню "Адажио соль минор", продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены оперным пением Майи.

"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.

В то же время, судьи отдали Майе Рудь аж три голоса за ее талант. Отметим, что украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу в прямых эфирах.