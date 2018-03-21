Бритни Спирс раздели на улице и заставили почувствовать себя снова 20-летней (фото, видео)

Певица поделилась на своей странице в Instagram пикантными снимками для молодежной коллекции KENZO.

Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда KENZO. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram, где также появилось несколько снимков из новой фотосессии для знаменитого бренда.

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На снимках Бритни позирует в ботфортах на шнуровке и дениме, на других фото певица облачилась в короткий свитшот, а также яркий костюм с цветочным принтом.

Новая яркая коллекция KENZO получила название La Collection Memento No2.

"Эта коллекция очень молодежная и я до конца не была уверена в себе, - делится впечатлениями 36-летняя Спирс. - Но съемки проходили в дружественной обстановке. Мы постоянно смеялись и все прошло легко. Я привыкла работать в студии, в ограниченном пространстве, а здесь мы снимали на улице, что также подарило мне большее ощущение свободы"., — рассказала певица в интервью для Vogue.