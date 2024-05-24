Примечательно, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения ВМФ РФ выглядит значительно большим, чем для стратегической авиации.

На днях в России начались учения по подготовке и применению ядерного оружия. В рамках этих мероприятий россияне отрабатывают "снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения".

Эксперты издания Defense Express проанализировали, каков ядерный потенциал страны-агрессора. Отмечается, что справочник Bulletin of the Atomic Scientists (именно эта организация ведет отсчет "Часов Судного Дня") является наиболее полным источником в этом вопросе, поэтому именно им пользовались при анализе.

Известно, что по состоянию на сейчас Россия имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к ОТРК "Искандер".

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"Во время своих "ядерных" маневров россияне демонстрировали также и авиационную компоненту – Ту-22М3 и МиГ-31К. Здесь справочник указывает на то, что в целом "ВКС РФ" суммарно под самолеты типов Ту-22М3 и МиГ-31К, Су-24М и Су-34 имеют 334 ядерных боезаряда, в это число входят и свободнопадающие атомные бомбы, и "спецБЧ" под различные типы ракет", – говорится в материале.

Кроме того, по данным Bulletin of the Atomic Scientists, под 52 единицы Ту-95МС россияне имеют в целом 430 ядерных боезарядов, а под 15 имеющихся Ту-160 – 156 боеголовок. Причем в обоих случаях речь идет о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102 (ядерный вариант Х-101).

Примечательно, что заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения ВМФ РФ выглядит значительно больше, чем для стратегической авиации – всего 784 ядерных боезаряда. Однако в это количество включены "спецБЧ" под различные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб.

"Также интересно, что авторы Bulletin of the Atomic Scientists в отдельные строки вывели показатель в 4 ядерные боеголовки под береговой комплекс "Редут" и 23 боеголовки под ракеты П-800 "Оникс". Использование ядерных боезарядов в средствах ПВО может выглядеть крайне специфическим, однако наличие и таких "спецБЧ" у рашистов заявляется также. Здесь речь о 250 ядерных боеголовках под С-300/400 и 68 боезарядах под противоракеты 53Т6, которые обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону Москвы", – продолжает издание.

Эксперты призывают обратить отдельное внимание на то, что списанные, но в то же время не утилизированные ядерные боезаряды РФ учитываются отдельно. Их количество составляет 1200 единиц.

Ядерные учения в России

Как стало известно ранее, 21 мая российские войска начали первый этап учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Международный корреспондент The New York Times Пол Зонне считает, что начало этих учений является напоминанием о том, что РФ может применить ядерное оружие в войне против Украины.

В то же время эксперт по вопросам ядерного нераспространения из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис назвал это откровенной попыткой ядерного принуждения. Он отметил, что на кадрах с учений россияне размыли боеголовку на баллистических ракетах "Искандер", что кажется не столько нужным, сколько театральным.

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