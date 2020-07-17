ВМС, авиация и пограничники провели учения в акватории Черного моря (фото)

По легенде тренировок, было обнаружено движение неопределенных надводных объектов в украинских территориальных водах.

Корабельно-катерные тактические группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями морской пехоты, морской авиации, сил и средств Воздушных сил и Государственной пограничной службы провели учения по реагированию на кризисные ситуации в акватории Черного моря.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил ВСУ.

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Отмечается, что целью тренировок была проверка сил и средств, которые привлекаются к выполнению задач усиления охраны и обороны важных морских объектов, а также налаживание взаимодействия во время совместного выполнения задач.

«Во время тренировки подразделения повышали способности по организации взаимодействия по реагированию на кризисные ситуации с применением межвидовых и межведомственных группировок с отработкой активных действий, учитывая особенность и специфику каждой тактической группы», - отметил командующий Военно-морских сил, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, результатом таких тренировок является отработка единого подхода к выполнению задач в составе межведомственных групп в рамках внедрения стандартов НАТО.

По легенде тренировок, было обнаружено движение неопределенных надводных объектов в украинских территориальных водах. Для предотвращения незаконного захвата элементов экономической инфраструктуры Украины в Черном море перед военными была поставлена задача по разведке, выдвижению сил и средств, десантированию, усилению охраны и отражению нападения условного противника с выполнением практических боевых стрельб.

В ВМС отметили, что тренировки проводились внезапно, без предупреждения, что позволило фактически оценить подготовку личного состава к любым ситуациям, связанным с обеспечением обороны и территориальной целостности Украины.

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