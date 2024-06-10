Операцию удалось реализовать благодаря планомерным стратегиям по уничтожению противовоздушной обороны россиян.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что российский самолет Су-57, скорее всего, поражен безвозвратно.

"Это действительно большая победа для нас. Также это большая репутационная потеря для россиян, сравнимая с поражением Силами обороны Украины самолета Ту-95 или А-50. Дроны попали рядом с самолетом Су-57, чтобы поразить его обломками, ведь он находился под определенным накрытием. Скорее всего, у нас есть осторожный оптимизм, что самолет поражен безвозвратно, он не сможет быть восстановлен", - сказал он в эфире "Еспресо".

По словам эксперта, россияне очень долго разрабатывали свой новейший Су-57. Жмайло добавил, что это была дорогостоящая разработка.

Видео дня

"Еще в 2010 году, как только начались первые полеты, разработка этой машины стоила от 8 до 10 миллиардов долларов, в то время, как одна единица стоит примерно 25 миллионов долларов. В 2019 году таких машин было не более десятка. Министерство обороны РФ имеет амбициозные контракты на поставку 76 таких машин, что также исчисляется миллиардами долларов. Но подсанкционная российская экономика вряд ли выдержит такой контракт, чтобы россияне поставили такое количество боевых машин в свою армию", - отметил он.

Эксперт отметил уникальность тяжелой операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины по уничтожению самолета. Как пояснил Жмайло, операцию удалось реализовать благодаря планомерным стратегиям по уничтожению противовоздушной обороны оккупантов.

"Теперь мы можем бить по российскому пограничью, расчищая себе пути для нанесения ударов в глубине РФ. Теперь мы можем иметь довольно значительные подобные результаты. Раньше для россиян их территория была стратегическим преимуществом и они особо не волновались о защите своих объектов. Теперь российская территория, ее обширность, учитывая что некоторые разработки наших дронов могут поражать на расстояние более 3 тыс. км, становится ее очень большим недостатком. Россияне хотели растянуть нашу линию обороны, но мы пытаемся сделать с ними то же самое. Теперь они думают, какие объекты им прикрывать в следующий раз, что подпадет под атаку: аэродром, нефтеперерабатывающий завод, или военная база. Мы имеем по чему бить", - подытожил он.

Уничтожение Су-57 - что известно

В ГУР МО сообщили, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, поражен истребитель Су-57.

Впоследствии в разведке добавили, что могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

Российские пропагандисты признали, что аэродром в Ахтубинске был атакован. Отмечается, что до аэродрома в Ахтубинске долетели три дрона. После атаки россияне пытаются определить, подлежит ли Су-57 восстановлению.

Вас также могут заинтересовать новости: