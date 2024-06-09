Отмечается, что до аэродрома в Ахтубинске долетели якобы три дрона.

Российские пропагандисты признали, что аэродром в Ахтубинске был атакован. Там находился новейший российский истребитель Су-57, о поражении которого сообщали украинские разведчики.

Российский Telegram-канал Fighterbomber признал повреждение самолета. Отмечается, что до аэродрома в Ахтубинске долетели три дрона. После атаки россияне пытаются определить, подлежит ли Су-57 восстановлению.

На третий год полномасштабной войны россияне так и не решили вопрос с ангарами для укрытия авиации.

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"За цену только одного этого Су-57, укрытия от БПЛА можно было построить всем самолетам оперативно-тактической авиации страны", - жалуются оккупанты.

Стоит отметить, что стоимость одного серийного Су-57 составляет 2,2 миллиарда рублей. На программу разработки потрачено 60 миллиардов. Минобороны планировало закупить 76 истребителей.

Уничтожение Су-57 - главные новости

В ГУР Минобороны заявили, что впервые поражен самый современный российский истребитель Су-57. Уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки – на месте самолета, который фиксировался накануне, воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что первое в истории уничтожение украинскими военными Су-57 свидетельствует о том, что недосягаемых целей для ЗСУ не существует.

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