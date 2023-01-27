В Берлине заявили, что истребители намного сложнее, чем танки, а потому их нельзя передавать.

Поставка Украине истребителей невозможна, поскольку это слишком сложное оружие с принципиально другими боевыми возможностями, нежели танк. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Suddeutsche Zeitung.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи", – заявил он.

По словам Писториуса, истребитель является "гораздо более сложной системой", нежели боевой танк, а также имеет "совсем другую дальность действия и огневую мощь".

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"Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал", – пояснил он свое нежелание передавать истребители.

Поставки западных самолетов в Украину

После снятия неформального эмбарго на поставку Украине западных танков украинские власти рассчитывают, что вскоре Запад решится и на поставку боевых самолетов. В первую очередь украинцы хотели бы получить американские истребители F-16.

В настоящее время этот вопрос уже серьезно рассматривают в Вашингтоне, хотя о принятии решения речь пока не идет. Французские власти также намекнули, что в теории могут передать Украине свои истребители.

Нидерланды, которые ранее также отметились поставками оружия Украине, тоже готовы помочь Украине авиацией. Но и здесь решение пока не принято.

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