Президент отметил, что готов обсудить все вопросы, в том числе, и о якобы проблематике русского языка в Украине и статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным: надо говорить как мужчины и без обид и условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

Он подчеркнул, что он и мир должны поговорить с Путиным.

"Я считаю, что надо говорить без обид, без условий. Просто поговорить как люди, как мужчины. Это очень важно. Если это возможно, потому что я не знаю, что с ним сейчас, потому что, судя по его шагам, есть вопросы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что готов обсудить все вопросы, в том числе, и о якобы проблематике русского языка в Украине и статусе Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к переговорам и хочет мира.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: