Он подчеркивает, что под ударом многие города нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что эта ночь будет тяжелее дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины, особое внимание - Киеву. Нельзя потерять столицу", - подчеркнул Зеленский.

Он обратился к защитникам и защитницам Украины: "На всех фронтах этой ночью враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас".

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