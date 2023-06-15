Российские оккупанты имеют дефицит ракет, некоторые из них применяют без маркировок, лишь подписывая маркером.
Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что у россиян есть дефицит ракетного вооружения. "Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, на которых видно, что дата производства была незадолго до момента их применения и нахождения обломков. Сейчас уже поступают ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май. А некоторые ракеты даже без этих маркировок были выпущены, просто маркером написано наспех. Это ракет "Калибр" касается", - рассказал Игнат.
По его словам, хорошая новость заключается в том, что оккупанты применяют ракеты "с колес", то есть те, которые только что изготовили. "А из плохих новостей это то, что они продолжают изготавливать, что у них есть запчасти. И поставки, видимо, таки продолжаются", - сказал Игнат.
Запасы ракет РФ: что известно
Как сообщал УНИАН, ранее Игнат заявил, что, несмотря на санкции, РФ все еще удается изготавливать новые ракеты, поскольку она обходит санкции с помощью некоторых стран.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что в одной из ракет, которыми Россия ударила по Кривому Рогу, нашли около 50 иностранных компонентов.
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