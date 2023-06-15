Они применяют ракеты "с колес", то есть те, которые только что изготовили.

Российские оккупанты имеют дефицит ракет, некоторые из них применяют без маркировок, лишь подписывая маркером.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что у россиян есть дефицит ракетного вооружения. "Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, на которых видно, что дата производства была незадолго до момента их применения и нахождения обломков. Сейчас уже поступают ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май. А некоторые ракеты даже без этих маркировок были выпущены, просто маркером написано наспех. Это ракет "Калибр" касается", - рассказал Игнат.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что оккупанты применяют ракеты "с колес", то есть те, которые только что изготовили. "А из плохих новостей это то, что они продолжают изготавливать, что у них есть запчасти. И поставки, видимо, таки продолжаются", - сказал Игнат.

Запасы ракет РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Игнат заявил, что, несмотря на санкции, РФ все еще удается изготавливать новые ракеты, поскольку она обходит санкции с помощью некоторых стран.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в одной из ракет, которыми Россия ударила по Кривому Рогу, нашли около 50 иностранных компонентов.

Военный эксперт Андрей Крамаров сообщал, что российские захватчики могли наладить производство "упрощенных" крылатых ракет.

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