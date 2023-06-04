Запасы средств поражения россияне готовили к маю почти два месяца, акцентировал эксперт.

Есть основания считать, что Россия смогла нарастить производство определенной массы крылатых ракет воздушного базирования в упрощенном варианте.

"Была информация, что на линиях производства крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, запускаемых с самолетов Ту-95МС, эти ракеты пытались несколько упростить и сделать вариант вроде ракеты Х-50. Это очень интересная ракета - советский упрощенный вариант Х-555, разработанный для холодной войны. Он был предназначен для несения ядерного заряда. У него была низкая точность и довольно примитивные технические характеристики", - рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров, передает "Обозреватель".

Кроме того, как отметил эксперт, запасы средств поражения россияне готовили к маю почти два месяца, и до этого у них оставался определенный запас, в том числе крылатых ракет.

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Также Россия наладила сотрудничество с Ираном, передавая ему более современные технологии за дроны-камикадзе, отметил офицер:

"РФ поставляет туда свои истребители Су-35, а получает боеприпасы. Уже известно, что Иран снабжает Россию противотанковыми элементами, а также определенными типами снарядов и боеприпасов".

Все это дало России возможность накопить средства для массированных ударов, которые в последнее время участились, считает эксперт.

Когда у России закончатся ракеты - что важно знать

Напомним, на днях военный эксперт Олег Жданов признал, что прогнозы в конце прошлого года о том, что у России вот-вот закончатся ракеты, основывались на недостоверной информации и в итоге оказались ложными.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ракеты у РФ не закончатся никогда, учитывая то, что они их производят. По его словам, на сегодняшний день Россия может производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и т.д. Вместе с тем, у РФ уже на порядок меньше ракет, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года, и восстановить этот потенциал россияне не смогут.