Российские оккупанты частично деморализованы, однако продолжают оказывать сопротивление.

Украинские защитники пытаются улучшить позиции на линии фронта в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил во время онлайн-брифинга.

"Группировка Сил обороны продолжает ведение активных действий и на Херсонском направлении. Происходят бои с целью улучшения положения по линии фронта. Противник частично деморализован, однако продолжает осуществлять сопротивление", - подчеркнул Громов. Видео дня

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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