Ситуация на Кинбурнской косе контролируемая.

Вооруженные силы Украины пока не установили контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области. Российские оккупанты осуществляют там перегруппировку.

Как заявил в эфире национального телемарафона начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, ситуация на Кинбурнской косе является контролируемой.

"В настоящее время враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, которая происходит на Кинбурнской косе, – контролируемая. Пока что, на данный момент, о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет", – отметил Ерин.

Видео дня

Он также прокомментировал ситуацию на южном направлении. По его словам, российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Херсона, поскольку пытаются "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе" украинские силы.

Однако Ерин отметил, что ВСУ тоже пытаются "держать врага в тонусе", а режима тишины на юге нет.

Он добавил, что россияне продолжают оборудование своих позиций в инженерном плане и готовятся к обороне. Кроме того, захватчики вывозят людей из их домов и изымают оружие.

Ситуация на юге Украины: что известно

Полковник СБУ Роман Костенко заявил, что украинские защитники успешно противостоят российским оккупантам. По его словам, Вооруженные силы Украины держат позиции врага под огневым контролем на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Кроме того, защитники Украины попали в скопление вражеских "Градов" на территории недостроенного рынка в крупных Копанях Херсонской области.

В то же время в оперативном командовании "Юг" отметили, что российские оккупанты пытаются разведать расположение систем противовоздушной обороны ВСУ в Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: