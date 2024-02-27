Кроме того, украинские военные "приземлили" 4 разведывательных БпЛА противника.

В течение суток, 27 февраля, авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в социальной сети Facebook.

Отмечается, что подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу два российских самолета. Речь идет о вражеских истребителях-бомбардировщиках Су-34. Кроме того, украинские военные "приземлили" 4 разведывательных БпЛА противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, средствам противовоздушной обороны и радиолокационной станции противника", – сказано в сводке.

В то же время враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара. Оккупанты совершили 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Потери России в Украине: последние новости

По состоянию на утро 27 февраля вражеские потери в живой силе за два года полномасштабной войны против Украины составили 411550 человек. Также враг потерял более 600 единиц авиации, в том числе 340 самолетов.

Уже днем стало известно, что украинские защитники "приземлили" еще два российских самолета, а именно – Су-34.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан заявил, что Вооруженным силам Украины удается обходить российские новейшие системы защиты и сбивать самолеты, с которых враг запускает управляемые авиационные бомбы. Силы обороны развивают эффективное противодействие российским бомбардировщикам на фронте.

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