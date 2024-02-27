Украинские военные проредили ряды живой силы оккупантов.

ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Там уточнили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, одной наземной станции управления БпЛА противника.

Видео дня

Война в Украине: новости

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава оккупантов, 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов. Превращено в металлолом 55 вражеских танков, 243 боевых бронированных машины, 272 артиллерийских системы, 15 РСЗО, 10 установок ПВО, 275 единиц автотехники, 38 единиц спецтехники. Также нашими защитниками уничтожено 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БПЛА.

Кроме того, в течение прошлой недели на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов россиян.

А вчера Генштаб сообщал, что в течение суток оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. Тогда произошло 79 боевых столкновений.

Вас также могут заинтересовать новости: