Арестович заявил, что это принципиальная позиция белорусов.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусская армия не будет принимать участие в войне России с Украиной из-за принципиальной позиции белорусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арестович сказал в эфире информационного телемарафона.

"Белорусское командование строчит россиянам отписки и своему собственному руководству, что низкий моральный дух, мы не можем. Он не низкий, просто белорусы умные люди, и они делают рациональный выбор", – сказал он.

Арестович добавил, что численность белорусской армии составляет 45 тысяч человек, боеспособных из этого количества, по самым оптимистичным оценкам, не более 17 тысяч. Реально боеспособных 5-7 тысяч солдат.

"Наиболее боеспособна 103 Витебская десантная бригада. Она находится на границах с Украиной, и там от рядового до офицера никто не хочет принимать участие. Белорусы - они не трусы. Они просто трезво считают: зачем им погибать и ссориться окончательно с соседями, которых они считают почти братским народом, ради прихоти плешивого кремлевского карлика?" – отметил Арестович.

По его словам, если белорусская армия все же получит приказ воевать, они перейдут границу, но не будут воевать или будут ограниченно воевать, или вообще перейдут на нашу сторону и займут нейтральную позицию.

"Даже если они реально пойдут в бой, они выставят 5 батальонов тактической группы. Это практически ничто, учитывая современный размах", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 марта, российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

В Минобороны Беларуси, однако отрицают, что их территорию обстреляла российская авиация.

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