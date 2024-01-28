Российские войска наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

За 28 января в зоне боевых действий в Украине произошло 61 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник предпринял семь безуспешных попыток штурма позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Там артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

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Война в Украине 28 января - ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ ситуация на самых "горячих" направлениях фронта 28 января была следующая:

на Купянском направлении украинские защитники отразили атаку восточнее Песчаного Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили атаку восточнее Песчаного Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов; на Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили шесть атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов; на Бахмутском направлении Силы обороны отразили две атаки в районе Ивановского Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

направлении Силы обороны отразили две атаки в районе Ивановского Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов; на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 21 атаку; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

направлении украинские защитники отразили 21 атаку; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области; здесь РФ 18 раз безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; обстреляли пять населенных пунктов;

направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области; здесь РФ 18 раз безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; обстреляли пять населенных пунктов; на Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов;

направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов; на Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Напомним, авиация Сил обороны Украины за 28 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава российских войск.

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