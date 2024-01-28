За 28 января в зоне боевых действий в Украине произошло 61 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.
"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник предпринял семь безуспешных попыток штурма позиций украинских войск", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Там артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.
Война в Украине 28 января - ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ ситуация на самых "горячих" направлениях фронта 28 января была следующая:
- на Купянском направлении украинские защитники отразили атаку восточнее Песчаного Харьковской области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;
- на Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;
- на Бахмутском направлении Силы обороны отразили две атаки в районе Ивановского Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;
- на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 21 атаку; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
- на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области; здесь РФ 18 раз безуспешно пыталась улучшить тактическое положение; обстреляли пять населенных пунктов;
- на Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов;
- на Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
Напомним, авиация Сил обороны Украины за 28 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава российских войск.