Более детальная информация будет известна позже.

В Северодонецке оккупанты понесли серьезные потери во время проведения совещания в ДК Химиков.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты пытались провести совещание в одном из зданий Северодонецка, но что-то пошло не так, есть много погибших. Знаем, что даже в окна залетали туда гранаты, снаряды. Позже, возможно, будет информация, сможем сказать, кто именно там у них погиб, в Доме культуры Химиков", - рассказал он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне сковывают ВСУ авиацией и артиллерией на 4 направлениях, идут бои за Северодонецк.

"Продолжается наступление рашистов в направлении Новотошковское - Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке", - сообщал Гайдай.

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