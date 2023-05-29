В городе слышат взрывы.

Российские захватчики атакуют Одессу с воздуха, может быть несколько волн атаки.

Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Юг". Военные напомнили, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. "Враг атакует с воздуха. Идет боевая работа. Может быть несколько волн атаки", - заявили в командовании.

"Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле", - подчеркивают в командовании.

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Сейчас в разных районах Одессы слышны взрывы.

Ночная атака на Украину: что известно

Как известно, в значительной части областей сейчас объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщали об опасности применения оккупантами беспилотных летательных аппаратов.

Впоследствии сообщалось о работе противовоздушной обороны на Киевщине и Винничине. Также Жители Одессы сообщали о взрывах.

В офисе президента Украины призвали не игнорировать тревоги, а также не снимать работу украинской ПВО.

Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики также атаковали Украину с воздуха -оккупанты выпустили 59 иранских ударников дронов типа Shahed-136/131.

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