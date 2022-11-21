По его словам, население России показало полную неспособность жить в мире, как добрые и прогнозируемые соседи.

Дипломат Валерий Чалый считает, что после завершения войны в Украине нужно будет искать пути защиты от России.

В этом смогут помочь ракеты, которые будут добивать до ключевых точек, заявил он в эфире "Эспрессо".

"Ближайшие 10, 15 или 20 лет нам надо искать, как от них закрыться. Нам необходимо обезопасить себя от их угроз, и для этого нужны ракеты средней и малой дальности, которые добивают до их ключевых точек, также нам нужен зонтик НАТО. Нас должно интересовать больше не то, что будет в России, а насколько Украина сможет создать себе безопасность от любых деструктивных российских сценариев в будущем", - пояснил Чалый.

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По его словам, Россия и ее население показали полную свою неспособность жить в мире, как добрые и прогнозируемые соседи.

"Мне кажется, что эта группа людей, которая сейчас руководит РФ, сойдет со сцены физически. А потом будет руководство России или группы стран, которые образуются на этих просторах, тогда мы и увидим, что там будет происходить. Ничего оптимистичного я не вижу, дальше будет все зависеть от тех людей, что там живут. А нам нужно будет обеспечить свою безопасность, также присоединиться к НАТО, выставить проволоку на границах, чтобы предотвратить всяческие нелегальные пересечения", - подытожил дипломат.

Война в Украине: последние новости

Общие боевые потери России на войне в Украине с 24 февраля ориентировочно составили около 84 тысяч 600 человек личного состава.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что прежде чем начинать переговоры с Российской Федерацией, необходимо остановить и разоружить российских оккупантов, а также изгнать их из Украины.

Сенатор США, республиканец Джим Риш прогнозирует, что Россия много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий войны в Украине.

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