Сегодня на заседании Ставки рассмотрели вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе предоставления боеприпасов для армии Украина ожидает увеличения поставок "именно того, что нам нужно сейчас".

В вечернем видеообращении 21 марта глава государств напомнил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главным вопросом стала ситуация на передовой.

"Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания, – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас", – подчеркнул Зеленский.

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Оружие для Украины: актуальные новости

США ускорят поставку танков Abrams Украине. Для этого будет передана не версия М1А2, а более старая – М1А1. Эти танки планируют доставить к осени 2023 года.

Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном для танков. Такие боеприпасы не являются химическим оружием и их применение никак не регулируется.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов. В него войдут также боеприпасы для HIMARS и речные патрульные катера.

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