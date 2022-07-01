По словам диктатора, бывшие государства СССР должны быть заинтересованы в сближении с союзной державой, то есть Россией.

Страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством, то есть Россией. Это поможет им сохранить суверенитет и независимость.

Такими угрозами разразился самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко во время выступления на телевидении.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", — заявил Лукашенко.

Напомним, беларуский диктатор не впервые резко высказывается о странах постсоветского пространства. На встрече с президентом России Владимиром Путиным автократ прокомментировал изоляцию Калининграда. Он заявил, что таким решением Литва объявила войну РФ. А в конце июня Лукашенко призвал Россию быть готовой использовать ядерное оружие.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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