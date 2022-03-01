Последствия обстрелов Харькова оккупантами / фото facebook.com/MNSKHARKIV
Самыми горячими точками в Украине сейчас являются Херсон и северо-запад от Киева, также горячо в Харькове.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", сообщается в Телеграме Верховной Рады Украины.
"Сейчас самая горячая точка - это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных сил, территориальной обороны с российскими оккупантами. Вторая точка - северо-западное направление от Киева, где враг пытается сгруппироваться и перегруппироваться, и мы наносим мощные артиллерийские удары по нему. Харьков конечно является горячей точкой...", - сообщил Арестович.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жители Николаевщины задержали колонну врагов – оккупанты заявили, что они "на своей земле"
- В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал жилые районы города
- Председатель Луганской ВЦА о ситуации в регионе остается напряженной, идут бои
- Украинские военные ведут бой с российскими оккупантами в районе Энергодара - МВД
- Вероятность вторжения белорусских войск до сих пор высока-Центр оборонительных стратегий