На северо-западном направлении от Киева враг пытается сгруппироваться и перегруппироваться.

Самыми горячими точками в Украине сейчас являются Херсон и северо-запад от Киева, также горячо в Харькове.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", сообщается в Телеграме Верховной Рады Украины.

"Сейчас самая горячая точка - это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных сил, территориальной обороны с российскими оккупантами. Вторая точка - северо-западное направление от Киева, где враг пытается сгруппироваться и перегруппироваться, и мы наносим мощные артиллерийские удары по нему. Харьков конечно является горячей точкой...", - сообщил Арестович.

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