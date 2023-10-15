Российские оккупационные войска нанесли удары по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Авдеевка и Очеретино Покровского района.
Об этом рассказала "Суспільному Донбас" пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. Оккупанты накрыли огнем Авдеевку 14 октября около 13:40. Вражеские снаряды попали по территории частного домовладения. Там погибла 58-летняя женщина, которая находилась во дворе.
Около 14:00 российские захватчики ударили по поселку Очеретино. 26-летний мужчина получил ранения.
"Его с сотрясением мозга, переломом и осколочными ранениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, оба населенных пункта армия РФ обстреляла из артиллерии", – отметила пресс-секретарь.
По указанным фактам Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования за нарушение законов и обычаев войны (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы украинских городов
13 октября россияне обстреляли село Богатырь Донецкой области. Враг бил из "Смерчей". Погиб 11-летний мальчик. В то же время Авдеевку враг обстрелял из "Градов": ранены двое гражданских и трое сотрудников полиции.
В ночь на 15 октября взрывы прогремели в Запорожье. Подробностей о последствиях пока нет.