В Авдеевке погибла 58-летняя женщина.

Российские оккупационные войска нанесли удары по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Авдеевка и Очеретино Покровского района.

Об этом рассказала "Суспільному Донбас" пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. Оккупанты накрыли огнем Авдеевку 14 октября около 13:40. Вражеские снаряды попали по территории частного домовладения. Там погибла 58-летняя женщина, которая находилась во дворе.

Около 14:00 российские захватчики ударили по поселку Очеретино. 26-летний мужчина получил ранения.

Видео дня

"Его с сотрясением мозга, переломом и осколочными ранениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, оба населенных пункта армия РФ обстреляла из артиллерии", – отметила пресс-секретарь.

По указанным фактам Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования за нарушение законов и обычаев войны (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов

13 октября россияне обстреляли село Богатырь Донецкой области. Враг бил из "Смерчей". Погиб 11-летний мальчик. В то же время Авдеевку враг обстрелял из "Градов": ранены двое гражданских и трое сотрудников полиции.

В ночь на 15 октября взрывы прогремели в Запорожье. Подробностей о последствиях пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: