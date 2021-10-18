Украина оценивает действия российских оккупантов как системный подрыв полномочий миссии ОБСЕ.

"Протесты" российских оккупантов под базами наблюдателей ОБСЕ на Донбассе свидетельствуют о сознательных попытках России вытеснить миссию ОБСЕ с оккупированного Донбасса.

Об этом заявил спикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишет LIGA.net.

Он отметил, что СММ ОБСЕ сообщила об угрозе своим наблюдателям после того, как их базы в оккупированных Донецке и Горловке были заблокированы.

"Вчера пытались выехать, не пустили", - говорит Арестович.

По его словам, Украина оценивает действия российских оккупантов как системный подрыв полномочий миссии ОБСЕ.

"В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубейшим подрывом системы безопасности в Европе", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинская делегация находится в постоянном контакте с представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

Арестович также добавил, что Украина рассматривает деятельность миссии ОБСЕ как основу непредвзятого мониторинга войны на Донбассе, а также отдает ей должное как силе, способствующей диалогу между Украиной и Россией.

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Как сообщал УНИАН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины из-за "протестов" возле отеля в подконтрольном российским захватчикам Донецке. "Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил главный наблюдатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Сегодня, 18 октября, боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили отель и запрещали им выйти. Боевики действовали по похожему сценарию, как в Донецке.

Пророссийские "протестующие" требуют от наблюдателей ОБСЕ способствовать освобождению российского офицера, пойманного украинскими военными на украинской территории.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов, маскируясь под представителей СЦКК, осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

Автор: Александр Топчий