Захватчики будут пытаться сорвать поставки Украине помощи от партнеров.

Россияне активизировались в связи с предоставлением Украине военной помощи . Не надо недооценивать врага, который понимает, какими путями поставляется оружие.

Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV . Он добавил, что россияне уже совершили ряд ракетных атак по железнодорожным узлам, в частности в районе Павлограда и в районе Синельниково. Там находятся огромные железнодорожные хабы, которые в частности используются украинскими Силами обороны. Это открытая информация, и враг ее знает.

Однако Украина имеет достаточно разветвленную сеть железнодорожного сообщения, поэтому найдутся возможности доставить необходимое вооружение и боеприпасы для военных, уверен Селезнев.

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"Но то, что в ближайшей перспективе украинская железнодорожная инфраструктура будет страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, это очевидно. Так же будут под влиянием вражеских ракет, вероятно, электростанции, которые обеспечивают тяговым электричеством соответствующие сети нашего железнодорожного сообщения. Конечно, в зоне поражения могут находиться наши мосты через Днепр и через другие крупные реки на территории нашей страны", - сказал он.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

В Пентагоне и Сенате убеждают, что после окончательного одобрения помощи США для Украины первый пакет "будет в пути уже до конца недели". Впрочем, большинство вооружения уже в Европе.

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