"Вагнеровцы", которым посчастливилось выжить после Бахмутской мясорубки, отметились "тематическим" подарком.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин похвастался циничным "подарком" от своих наемников на День рождения.

Пресс-служба Пригожина опубликовала фото "тематической" статуэтки для предводителя кровавых бахмутских мясников.

По случаю дня рождения "вагнеровцы "подарили Пригожину статуэтку в форме карты уничтоженного Бахмута Донецкой области, который "разбивает" кувалда "Вагнера". Подписана статуэтка словом "Бахмут" с русскими триколорами рядом.

Видео дня

Кувалда, кстати, в культуре "Вагнера" занимает особое место. Именно этим предметом головорезы Пригожина казнят так называемых "предателей" и людей, отказывающихся идти на мясные штурмы.

Ситуация в Бахмуте

В мае Пригожин несколько раз заявлял о захвате Бахмута. В последний раз он сделал это 20 мая. По версии Пригожина, его наемники якобы захватили Бахмут. Но вскоре появилось опровержение украинской стороны-бои за город-крепость продолжаются.

Более того, в ВСУ заявляли, что Россия перебрасывает в Бахмут десантно-штурмовые и мотострелковые войска. 31 мая в Минобороны Украины заявили, что, несмотря на относительное затишье по новостям из Бахмута, там в последние дни наблюдается значительное усиление артиллерийских обстрелов.

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