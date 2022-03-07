Для выполнения этой цели на территорию Беларуси перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

Оккупанты планируют активизировать авиацию, с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00, 7 марта, по российскому вторжению.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушные прикрытия важных (критических) объектов Украины и группировок войск. Оккупанты планируют активизировать авиацию, с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников осуществляет обстрелы мирного населения. Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка потеряла до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуют перегруппировки и пополнения запасов.

"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, что организованы украинской властью, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационной власти на отдельных захваченных территориях. Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию России", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ в окруженных городах Украины удерживает в заложниках более 2 тысяч иностранцев. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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