В частности, это повлекло разрушения, но по предварительным данным, жертв нет.

В Хмельницкой области обломки российской ракеты упали на гражданский объект.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

"Обломки вражеских ракет упали на территории области. В частности, есть разрушение гражданского объекта", - написал он.

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По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Как сообщил УНИАН, сегодня утром по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Киеве, в Запорожской и Черкасской областях, также сообщается о взрывах на Хмельнитчине и Львовщине.

После атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В Харькове зафиксировано два "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. Также враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры на Черкасщине.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.

Также в Винницкой области сбита российская ракета упала на гражданские объекты.

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