В Хмельницкой области обломки российской ракеты упали на гражданский объект.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.
"Обломки вражеских ракет упали на территории области. В частности, есть разрушение гражданского объекта", - написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.
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Как сообщил УНИАН, сегодня утром по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Киеве, в Запорожской и Черкасской областях, также сообщается о взрывах на Хмельнитчине и Львовщине.
После атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.
В Харькове зафиксировано два "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. Также враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры на Черкасщине.
В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.
Также в Винницкой области сбита российская ракета упала на гражданские объекты.