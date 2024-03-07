Он отметил, что нужно укреплять рубежи обороны, где враг стремится продвинуться.

За Авдеевкой не было построено мощных оборонительных рубежей, и бойцы ВСУ заплатили за это высокую цену. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас надо учитывать, что за Авдеевкой серьезных рубежей обороны построено не было, хотя времени было достаточно. Украинские воины заплатили за это цену. Это точно надо не забалтывать, и не пробовать сказать, что проблемы нет", - говорит он.

Военный подчеркнул, что сейчас нужно укреплять рубежи обороны на тех участках, где враг стремится продвинуться.

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"Запорожское направление мучает россиян как территория их поражения. Враг не смог достичь успеха в течение длительного времени. Конечно, оккупанты пытаются сконцентрировать усилия и на Запорожском направлении", - отметил Варченко.

По словам военнослужащего ВСУ, враг также пытается сконцентрировать усилия на Купянско-Лиманском направлении, и на восточной части Херсонщины, то есть давление продолжается практически везде, все резервы россиян в бою.

"Это свидетельствует о том, что нам нужно работать, чтобы компенсировать отсутствие достаточного количества боеприпасов. Продумать и учесть то, что были только слова вокруг формирования рубежей обороны, но не было, как оказалось, самих рубежей или они не были сформированы в достаточной степени. Надо хорошо позаботиться не на словах, а на физическом уровне о фронтовой инженерии, которая касается прифронтовой зоны", - подчеркнул Варченко.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают попытки продвинуться под Авдеевкой. Как рассказали в 3-й штурмовой бригаде, сейчас агрессор стирает войска о село Орловка, где ВСУ закрепились на новом оборонительном рубеже.

А 6 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что после захвата Авдеевки россияне переместили фокус основных усилий на Новопавловское направление (район Марьинки).

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Украина вступает в новую фазу войны с Россией, где главное - это копать. Войска ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, к которому могут прибегнуть оккупанты этой весной.

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