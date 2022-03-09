Оккупант считает, что режиму Путина не удастся скрыть свои военные преступления в Украине.

Пленный российский военный разведчик Максим Черник заявил, что в Украине нет никаких фашистов, о которых нагло врет режим Путина. Войска РФ целенаправленно отправили воевать с мирной нацией.

Об этом он рассказал во время брифинга 9 марта.

"Никаких, как нам говорили, фашистов, или гнета, здесь нет... Мы воюем против мирной нации, которые жили хорошо и жили бы хорошо без нас", - сказал он.

Россиянин извинился перед украинцами и отметил, что таких, как он, много, и по возвращении умолчать в РФ о преступлениях режима Путина в Украине не удастся.

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