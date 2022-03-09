Они призвали других российских военнослужащих сложить оружие и подчеркнули, что рано или поздно у народа России лопнет терпение и он возьмется за оружие, чтобы свергнуть правительство.

Пленные российские военнослужащие рассказали, как 23-го февраля им отдали приказ нападать на Украину.

Об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

Пленный Сергей Галкин из 15-й отдельной мотострелковой бригады рассказал, что 23 февраля его бригада прибыла в Курскую область (граничит с Сумской областью в Украине).

"23-го числа примерно в 10 часов утра командир бригады подполковник Марушкин, построив весь личный состав… На общем построении довел приказ верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина о наступлении на Украину, захвате столицы – Киева, а также защите якобы населения от фашизма и тирании, которые присутствуют в Украину", - сказал он.

При этом, заверяет Галкин, изначально им сказали, что они едут на совместные с Беларусью учения.

По его словам, командиры роты отобрали у военнослужащих телефоны и документы.

"Примерно в районе 11 часов ночи командир роты капитан Сарайкин построил роту около машин, раздал нам красные повязки, чтобы мы их привязали на левую ногу и левую руку… В 4 часа утра нас подняли, все по машинам, какие-то подразделения нашей бригады уже уехали вперед", - рассказал Галкин.

В частности, вперед, отметил он, выехала 21-я "тяжелая" мотострелковая бригада, в которой были танки и артиллерия.

"Они уехали вперед, мы выдвинулись за ними… Приближаясь к пограничному посту, так как первой прошла уже "тяжелая" бригада, мы увидели, что пост был весь разбит, там находились убитые украинские военные, валялись украинские флаги", - сказал Галкин и добавил, что так они поняли, что заехали на территорию Украины.

Позже они вошли в Черниговскую область. Местные жители, которых они встречали, призывали российских военных убираться домой.

"В радиоэфире ночью, примерно в два часа ночи, мы услышали, что 15-ю отдельную мотострелковую бригаду, нашу бригад, полностью… Они застряли в болотах, увязли. Начался у них обстрел. Бригаду полностью разбили" - рассказал Галин.

Так, добавил он, командир их взвода принял решение "отступать домой". Через несколько дней по дороге их встретило местное население, завязалась перестрелка и российские военнослужащие решили сдаваться.

На вопрос, какие подразделения вместе с их, заходили захватывать Украину, Галкин рассказал, что помимо 15-й отдельной мотострелковой бригады также в Украину зашли 385-я артиллерийская бригада, 92-я ракетная бригада, 21-я "тяжелая" мотострелковая бригада, а также рота спецназа Главного разведывательного управления.

Участие в пресс-конференции также приняли пленные военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады Владимир Рассказов, Александр Яковчук, Сергей Блажко, Максим Черник, Денис Николаев и Максим Демьянов.

Демьянов рассказал, что их бригада ранее принимала участие в захвате Крыма, а также воевала в Сирии.

Пленные извинились перед гражданами Украины и призвали других российских военнослужащих отказываться идти в Украину. Кроме того, они выразили готовность выступить против власти России.

"Своему главнокомандующему хочу сказать, чтобы он прекратил воздействовать на Украину своим террористическим актом. Потому что, когда мы вернемся, мы встанем против него", - сказал Рассказов.

Яковчук добавил: "Своему руководству хочу сказать, что я сожалею, что пошел с войной на Украину, что когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина", а Блажко заверил, что пленные признают свою вину, и понимают, что они военные преступники.

В свою очередь Галкин заявил: "Своему руководству наших воинских частей я хотел бы сказать, что они поступили подло. Они поступили по отношению к нам предательски… Армия предназначена для защиты своего государства, но не для нападения на другое".

Он призвал российскую армию и всех здравомыслящих людей в России сложить оружие, "чтобы это не продолжалось, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин прекратил дальнейшие боевые действия, прекратил бомбежку, прекратил посылать сюда военнослужащих своей армии для уничтожения мирного населения, детей, для нанесения авиабомбовых ударов".

Также Черник заявил, что "никаких тут, как нам говорили, фашистов или гнета народа украинского нет". Он призвал российских военнослужащих одуматься и сложить оружие.

"Здесь нету ни фашистов, никаких злодеев. Мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы еще - без нас", - подчеркнул он.

Кроме того, Черник добавил: "Верховному главнокомандующему хочу сказать, что долго все вот это замалчивать и прятать не получится. Таких, как нас, пацанов здесь очень много. Рано или поздно они вернутся домой. И рано или поздно у народа лопнет терпение, и народ возьмется за оружие, дабы свергнуть такое правительство, которое своих пацанов обманным путем бросает как пушечно мясо".

Также участникам пресс-конференции задали вопрос, что они чувствовали, когда стреляли в мирных жителей Украины, и как это - убивать маленьких детей. На этот вопрос они толком не могли ответить, лишь отметив, что это "бесчеловечно", и что "ужасно, когда происходят такие вещи".

"В этой ситуации мы - фашисты", - сказал Черник.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные, захваченные в плен в Украине, заявили, что после возвращения на родину пойдут против Путина.

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