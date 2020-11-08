Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости пересмотреть последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, принятых в 2015 году.
Читайте такжеВ Кабмине рассказали, сколько лет нужно на реинтеграцию ДонбассаОб этом он заявил российскому агентству ТАСС.
«Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать», – заявил он.
Кравчук считает, что за шесть лет на Донбассе многое изменилось и те договоренности, которые были приняты в 2015 году, устарели.
«В нашем плане я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира», – заявил Кравчук.
При этом он подчеркнул, что главным вопросом, который надо решить до выполнения политической составляющей соглашений, остается вопрос контроля над украинско-российской границей.
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