По мнению главы украинской делегации в ТКГ, за шесть лет на Донбассе многое изменилось.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости пересмотреть последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, принятых в 2015 году.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, сколько лет нужно на реинтеграцию ДонбассаОб этом он заявил российскому агентству ТАСС.

«Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать», – заявил он.

Кравчук считает, что за шесть лет на Донбассе многое изменилось и те договоренности, которые были приняты в 2015 году, устарели.

«В нашем плане я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира», – заявил Кравчук.

При этом он подчеркнул, что главным вопросом, который надо решить до выполнения политической составляющей соглашений, остается вопрос контроля над украинско-российской границей.

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Автор: Катерина Шварц