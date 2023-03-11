Оккупанты пока никак не комментируют "бавовну" в городе.

Жители оккупированного Мелитополя сообщают о более 10 громких взрывах в северной части города. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр города Иван Федоров.

Сейчас больше подробностей нет, поэтому, как отметил глава города в Запорожской области, вся информация уточняется.

Местный тг-паблик "РИА-Мелитополь" также пишет о мощных взрывах в населенном пункте. По предварительным данным, они звучат на северо-западе от Мелитополя. Их слышно во всех районах.

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"Многие решили, что это наступление ВСУ. Оккупанты в российских Телеграмм-помойках происходящее пока не комментируют. Объявлений об учениях рашистов и хваленой работе ПВО не было", — добавляет "РИА-Мелитополь".

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