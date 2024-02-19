По неподтвержденным сведениям, уничтожена воздушная цель.

В понедельник, 19 февраля, появилась информация, что под пока еще оккупированным Мариуполем Донецкой области потери России в авиации возросли - якобы видели, как падал борт, который пылал.

В самом Мариуполе раздавались взрывы, сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram. "Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое... Какой прекрасный понедельник", - отметил он.

Кроме того, в мариупольских чатах в Telegram написали, что была сбита воздушная цель. Пользователи написали следующее: "Самолет сбили, упал в море"; "Сбили истребитель, будто". Также появилась информация, что упал самолет Су.

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Позже Андрющенко написал, что воздушную цель сбили во время обратного движения из временно захваченного россиянами Донецка в направлении российского города Приморско-Ахтарск (Ейск). "До этого наблюдали заход самолетов из Приморско-Ахтарского направления в сторону Донецка", - добавил он.

Важные потери РФ на сегодня - что нужно знать

Россияне в феврале потеряли немало самолетов. В частности, 17 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали сразу три самолета российских захватчиков - один истребитель Су-35 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что пилот одного из подбитых самолетов Су врага во время падения направил борт на территорию села Дяково.

Стоит отметить, что общие авиационные потери РФ на 19 февраля 2024 года серьезные - противник уже потерял 336 самолетов и 325 вертолетов.

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