На данный момент неизвестно, сколько людей погибло в результате халатности оккупанта.

Украинские военные сбили российский самолет Су 17 февраля. Пилот подбитого борта во время падения направил его на село в Луганской области на временно оккупированной территории.

"Пилот российского истребителя вчера сбросили несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганской области", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор

Он отметил, что Су упал в селе Дяково, которое находится в нескольких километрах от границы с Россией и в оккупации с осени 2014 года.

"Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - подытожил глава ОВА.

Уничтожение российских самолетов - последние новости

17 февраля стало известно, что украинские защитники сбили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины сбили самолеты РФ во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Кроме того, 18 февраля стало известно известно о ликвидации еще одного самолета России.

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