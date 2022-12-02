Российские самолеты боятся заходить в воздушное пространство Украины, потому что наша авиация начнет давать мощный отпор, считает Олег Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия часто поднимает самолеты в воздух, чтобы в украинских городах объявляли сигнал воздушной тревоги. Эти самолеты не обязательно выпустят ракеты, но будут пугать и ужасать украинцев.

"Я так понимаю, что они хотят заводить их на боевое дежурство, и чтобы они находились в воздухе как можно дольше, практически круглосуточно. И мы с вами будем сидеть, как на иголках, в ожидании сигнала. Во-первых, сигнал воздушной тревоги, потому что они в воздухе находятся. У них под крыльями ракеты и мы будем просто ожидать пуска этих ракет, но я думаю что вряд ли они это могут применить. Дело в том, что это не будет так эффективно. Во-первых, большая затрата топлива. Во-вторых, экипажи все равно надо приземлять и дать им отдохнуть. Не могут пилоты держать столько времени штурвал в руках", - сказал Жданов.

Эксперт отметил также, что российские самолеты боятся заходить в воздушное пространство Украины, потому что наша авиация начнет давать мощный отпор. Поэтому командование РФ переместило свои самолеты поближе к Каспийскому морю, подчеркнул Жданов.

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