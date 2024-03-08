Туда загоняют максимальное количество личного состава, сообщают партизаны.

"Кадыровцев" втихую снимают со штурмов для разграбления одной из шахт, расположенной в Донецкой области.

Об этом сегодня заявил агент партизанского движения "АТЕШ". По его данными, речь идет о разграблении шахты "Бутовка" (Ясиноватский район области). Воровством меди занимается подразделение "Ахмат-Восток".

"На пункт временной дислокации, они загоняют максимальное количество личного состава, снимая их со штурмов. Одной из основных целей является воровство меди. Своих рабов они не жалеют", - сообщил агент.

По его данным, там "кадыровцы" нагревают руки на украинских ископаемых, работая по 12-14 часов в сутки. "Сначала медь режут, чистят и затем перевозят в тыл для продажи", - уточнил АТЕШ.

Партизаны сообщают, что у них есть данные о каждом участники организаторе упомянутой "операции". Скоро украинская медь нагонит каждого в неожиданном месте, намекнули там.

Также АТЕШ призвал украинцев сообщать о всех беспределах оккупантов. Обратиться можно сюда: @RF_coordinator; @Materyk_coordinator; @Crimean_coordinator.

В Киевской области разоблачили фанатов Кадырова

В прошлом месяце в Киевской области разоблачили фанатов Кадырова. Поклонниками взглядов лидера Чечни оказались совсем молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Их словили на распространении видео в поддержку страны-агрессора. Спецоперацию провела СБУ совместно с полицией.

Там рассказали об одном случае, когда упомянутая банда организовала вечеринку с пистолетами: стреляя в воздух они выкрикивали лозунги отрядов Кадырова.

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