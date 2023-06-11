Президент предупредил иранского лидера о последствиях военной помощи Москве.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июня провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси, в ходе которого они говорили о войне в Украине.

Как пишет Reuters со ссылкой на офис Макрона, французский президент предупредил Раиси о последствиях поставок иранских бесплитоных летательных аппаратов в Россию и "выразил обеспокоенность" по поводу развития иранской ядерной программы.

"В телефонном разговоре Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддержку, которую он оказывает России в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Иран помогает России в войне: что известно

Еще прошлым летом стало известно, что Иран продает свои дроны России. Эти беспилотники российская армия использует во время массированных атак по Украине.

В Тегеране долго отрицали продажу своих дронов Москве, однако в итоге признались. Тогда они заявили, что якобы продали россиянам БПЛА до начала полномасштабной войны.

Позже в сети появилась информация о том, что Москва и Тегеран ведут тайные переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Иран передал России более тысячи дронов. По его словам, уже точно известно, что Москва получила от них и другое вооружение. Позже он инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.

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