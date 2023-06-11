Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июня провел телефонный разговор с иранским лидером Ибрахимом Раиси, в ходе которого они говорили о войне в Украине.
Как пишет Reuters со ссылкой на офис Макрона, французский президент предупредил Раиси о последствиях поставок иранских бесплитоных летательных аппаратов в Россию и "выразил обеспокоенность" по поводу развития иранской ядерной программы.
"В телефонном разговоре Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддержку, которую он оказывает России в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Иран помогает России в войне: что известно
Еще прошлым летом стало известно, что Иран продает свои дроны России. Эти беспилотники российская армия использует во время массированных атак по Украине.
В Тегеране долго отрицали продажу своих дронов Москве, однако в итоге признались. Тогда они заявили, что якобы продали россиянам БПЛА до начала полномасштабной войны.
Позже в сети появилась информация о том, что Москва и Тегеран ведут тайные переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников.
В мае 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Иран передал России более тысячи дронов. По его словам, уже точно известно, что Москва получила от них и другое вооружение. Позже он инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.