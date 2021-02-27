Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

На Донбассе, неподалеку Луганского, в результате подрыва на мине ранения получил украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Пивнич".

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«Сегодня, 27 февраля, недалеко от населенного пункта Луганское, расположенного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил», - сказано в сообщении.

Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Эскалация на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

В Украине ожидают реакцию государств-партнеров и руководства международных организаций в связи с последними обстрелами российскими войсками и их наемниками украинских позиций на Донбассе.

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Автор: Виктория Токарева