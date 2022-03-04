Было принято решение применить беспрецедентную меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, прибывающих в ЕС.

Страны Евросоюза согласились предоставить украинским беженцам немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы сроком один год.

Этот срок может быть продлен в случае необходимости, сообщает The Local.

Напомним, ранее для украинцев действовало правило 90 дней, однако теперь было принято решение применить беспрецедентную меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, которые хотят приехать в страну ЕС.

Это означает, что любой гражданин Украины может находиться в пределах ЕС или Шенгенской зоны в течение года без необходимости обращаться за визой или подавать заявление о предоставлении убежища.

В течение этого времени им разрешено работать, а дети смогут получить доступ к образованию. Статус применяется сразу и распространяется как на уже прибывших украинцев, так и на тех, кто приедет в ближайшее время.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон написала в Твиттере: "Историческое решение - ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС объединяется, чтобы спасать жизни!"

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