Уровень использования врагом бронетехники и авиации существенно уменьшился.

Под Авдеевкой фронт стабилизировался, Вооруженные силы Украины находятся в устойчивой обороне на занятых новых позициях после ухода из города.

В то же время оккупанты пытаются продвинуться дальше. Об этом сказал в эфире телемарафона пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, говоря об оперативной ситуации с зоне ответственности.

"Сейчас мы находимся в устойчивой обороне. Враг продолжает наступательные действия, однако это нельзя сравнивать даже близко с тем, что было в самом городе. Это больше стали наступательные действия, если так можно сказать, обыденного характера. Можно с ними (оккупантами) работать, какой-то критической ситуации сейчас уже нет. Поэтому в целом сейчас фронт стабилизировался", - сообщил Бородин.

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По его словам, сейчас трудно сказать, пополняет ли враг свои ресурсы для дальнейшего наступления.

"Враг пока еще не оправился, ему надо там овладеть новыми позициями. Рано делать выводы, но все же уровень использования авиации существенно уменьшился, уровень штурмов в целом уменьшился. Действительно, мы смогли нанести серьезное огневое воздействие на врага во время обороны города. И по факту две бригады (врага) уже были не в боеготовности, соответственно, думаю, это сильно повлияло на них. Насколько долго им придется восстанавливаться - говорить рано", - прокомментировал спикер 3-й штурмовой.

Он сообщил, что хоть враг и продолжает сейчас использовать для штурмов бронетехнику, однако это не так массово, как было в Авдеевке.

"Тогда было ощутимо, что им все равно какая будет цена взятия и они бросали все, что могли. Сейчас они это делают более осторожно, точечными действиями наступательными, без фанатизма", - рассказал Бородин.

Он отметил, что сейчас выстроена классическая линия фронта, есть стабильные логистические пути, что значительно влияет на ситуацию с последующим удержанием нашими защитниками позиций.

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки.

18 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины были выведены из Авдеевки на новые более выгодные позиции.

Как писал Forbes, в битве за Авдеевку оккупанты активно использовали планирующие бомбы, стирая город в бетонную крошку. Это позволило врагу после четырех месяцев штурмов с большими потерями заставить украинскую 110-ю механизированную бригаду отступить на Запад.

На пике воздушной кампании в эти выходные россияне выпустили ошеломляющие 250 КАБ за 48 часов. Вскоре 110-й бригаде уже было негде прятаться и пришлось отступать.

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