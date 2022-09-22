Силовики Лукашенко еще вчера получили устный приказ выискивать граждан РФ, которые прячутся от мобилизации.

Часть российских мужчин пытаются спрятаться от мобилизации в Беларуси, но их будут искать и выдавать. Силовики Лукашенко получили устный приказ находить и арестовывать уклонистов из РФ.

Такой информацией поделилось белорусское издание "Мая Краіна Беларусь".

"После объявления "частичной" мобилизации в РФ россияне призывных параметров пытаются покинуть страну. Одним из направлений они выбирают Беларусь. Однако они забывают, что Беларусь сейчас является подконтрольной России государством. Диктаторы без проблем выдают друг другу необходимых людей", — сказано в материале.

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По данным журналистов, силовики режима Лукашенко сразу после объявления мобилизации получили приказ выискивать уклонистов из РФ. Правда, такое поручение им пока дали в устной форме. Сотрудники правоохранительных органов должны наблюдать за квартирами, которые сдаются посуточно, контактировать с их владельцами и следить за новыми машинами на российских номерах.

Мобилизация в России: основные подробности

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В выступлении глава страны-агрессора пригрозил Западу ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в армию призовут 300 тыс. человек. В МВД Украины считают, что в первой волне будет 40-50 тыс. резервистов.

СМИ сообщили, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано о наборе 1 миллиона мужчин в войско. Эти данные опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, но деталями он не поделился.

После объявления мобилизации россияне начали массово искать способ покинуть страну. Они стали чаще выезжать в Финляндию, а на границе с Грузией образовались пробки. Тем временем другие мужчины пытаются найти в интернете информацию о том, "как сломать руку", чтобы не попасть в армию.

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