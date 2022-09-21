В государстве ожидают, что количество заявок на получение виз вырастет, когда призывную кампанию развернут на полную.

После объявления о частичной мобилизации мужчины призывного возраста стали чаще выезжать из России в Финляндию. В скандинавском государстве ожидают, что количество заявок на получение виз вырастет, когда механизм отбора в армию заработает на полную.

Об этом в комментарии порталу Helsingin Sanomat сообщил руководитель консульского департамента Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

"Оно (число приезжих — УНИАН) значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", — рассказал Таннер.

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По словам представителя МИД, в ближайшее время ожидается, что количество россиян, желающих покинуть территорию страны, вырастет. Поток заявок на получение виз увеличится, когда механизм мобилизации в России заработает на полную.

Напомним, ранее писатель Борис Акунин сообщал, что жить в России станет еще страшнее. Для мобилизации 300 тысяч человек правительству придется раскрутить маховик репрессий до предела.

Мобилизация в России: что известно

Сегодня, 21 сентября, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

По данным МВД Украины, Россия сможет призвать в первой волне примерно 40-50 тысяч резервистов.

В США, Нидерландах и Великобритании прокомментировали приказ российского президента. Союзники Украины в большинстве называют такой шаг признанием поражения.

Ранее появилась информация, что оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Ставленники Кремля заявили, что официальные результаты псевдоголосований будут обнародованы 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" смогут направить официальный запрос на вступление в состав России".

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