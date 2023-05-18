В течение суток произошло 17 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За Бахмут и Марьинку продолжаются тяжелые противостояния, российские оккупанты безуспешно пытаются осуществлять наступления и атаки, однако украинские военные их отбивают.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, в течение суток произошло 17 боевых столкновений на этих участках фронта, а самые горячие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское", - рассказали в Генштабе.

В то же время, на Авдеевском направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Северного, а на Марьинском - в районе Марьинки.

Ситуация на фронте - что известно

Сегодня третья отдельная штурмовая бригада провела успешные наступательные действия на западных окраинах Бахмута. В частности, военным удалось продвинуться вперед на 700 м и в ширину на 2000 м, ликвидировав по меньшей мере 50 российских боевиков и ранив до сотни. Кроме того, в плен удалось взять еще четырех россиян.

В Мариинке оккупанты также несут сверхтяжелые потери. В частности, по свидетельствам российских военкоров, 80% российской армии готовы сдать город.

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